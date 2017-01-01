В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео)

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«В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео)»

ккк 14.03 11:57 [ + 9 – ]

ах ты ж гребанное .удло...засунуть этому старперу автомат в жеппу и переехать джипом!

ДeдЗахаp 14.03 12:02 [ + 8 – ]

Вот такие у нас олигархи едрисьи и их холуи полицаи!

Saymon Grapes 14.03 12:26 [ + 2 – ]

Мелкие стреляли пластиковыми пульками, видимо это и взбесило водителя, когда он услышал звук попадания пуль об стекло.

Hиф-Hиф 14.03 12:27 [ + -5 – ]

Водитель исполнил свой гражданский долг: задержал малолетнего правонарушителя и предал его в руки полиции, которую сам же и вызвал. Слава неравнодушному водителю!



Поделом мокрогубому отродью! Родителей за ненадлежащий надзор за ребенком лишить родительских прав. Самого малолетнего хулигана -- в детский дом.

утро&лето 14.03 12:33 [ + -7 – ]

Водитель джипа все правильно сделал, в следующий раз сопляк захочет "гранаты" покидать или "с-4" заложить на дорогу ,мож. теперь родители будут более внимательнее выбирать игрушки для своего ребеночка.

PVGDAB 14.03 12:51 [ + 5 – ]

Ниф-Ниф и утро&лето, вам бы обоим еб...о бы разбить.

Никто не давал права ублюдку совершать наезд на детей. Тварь он.Посадить на год в колонию и штраф в 2 ляма, тогда будет думать.Да и по камерам видно что никаких пластиковых пулек там и не было. Или у нас теперь китайские автоматы с 1000 пульками в рожке делают, камеры внимательнее посмотрите прежде чем тут мнение свое втирать.

Наталья Симонова 14.03 14:10 [ + 1 – ]

Мне непонятно вообще почему дети играли на проезжей части? Куда смотрят родители?