«В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео)»

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Общество
ах ты ж гребанное .удло...засунуть этому старперу автомат в жеппу и переехать джипом!
Мелкие стреляли пластиковыми пульками, видимо это и взбесило водителя, когда он услышал звук попадания пуль об стекло.
Водитель исполнил свой гражданский долг: задержал малолетнего правонарушителя и предал его в руки полиции, которую сам же и вызвал. Слава неравнодушному водителю!
Поделом мокрогубому отродью! Родителей за ненадлежащий надзор за ребенком лишить родительских прав. Самого малолетнего хулигана -- в детский дом.
Водитель джипа все правильно сделал, в следующий раз сопляк захочет "гранаты" покидать или "с-4" заложить на дорогу ,мож. теперь родители будут более внимательнее выбирать игрушки для своего ребеночка.
Ниф-Ниф и утро&лето, вам бы обоим еб...о бы разбить.
Никто не давал права ублюдку совершать наезд на детей. Тварь он.Посадить на год в колонию и штраф в 2 ляма, тогда будет думать.Да и по камерам видно что никаких пластиковых пулек там и не было. Или у нас теперь китайские автоматы с 1000 пульками в рожке делают, камеры внимательнее посмотрите прежде чем тут мнение свое втирать.
Мне непонятно вообще почему дети играли на проезжей части? Куда смотрят родители?
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14:21, 27 февраля
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