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«Администратор гей-клуба "Центральная станция" избил пьяного посетителя »

Как то Милонов умеет посещать сей гей клуб втихаря? Что ни разу латентного не избили и не изуродовали? А, вот его мужу 22 х летнему не повезло, однако!