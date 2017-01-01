Прогулка во дворе обернулась для 88-летней пенсионерки поездкой в реанимацию

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Обсуждение темы:

«Прогулка во дворе обернулась для 88-летней пенсионерки поездкой в реанимацию»

Hиф-Hиф 14.03 11:13 [ + -6 – ]

Согласно п. 17.4. , 17.1. ПДД во дворах пешеходы не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.

Поделом бабке.

