Обсуждение темы:

«К ЧМ-2018 в Петербурге хотят построить плавучие отели»

Лучше бы на благосостояние народа эти деньги потратили, кризисная едрисня! Чем Разворовывать бюджет, по разным надуманным строительствам и чемпионатам!