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«Следователи в Петербурге заинтересовались видео с секс-вечеринки школьников (фото, видео)»

Тоскливый Дятел Терпило 14.03 15:03 [ + 0 – ]

Вопиющая мерзость, свидетельствующая о полном и безграничном моральном разложении современного общества. Как теперь эта девочка будет жить дальше? Есть ли у нее вообще родители; понятно, что настоящих друзей нет, есть только знакомые, которые физически, и главное морально надругались над ней. Не удивлюсь, если эта ситуация доведет ее до безрассудного и отчаянного шага, в котором виновато все общество.