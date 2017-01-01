На проспекте Ударников 50-летний разбился насмерть, выпав из окна 6-го этажа
09:12
Тэги: самоубийство, смерть, красногвардейский район, тело
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«На проспекте Ударников 50-летний разбился насмерть, выпав из окна 6-го этажа»
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