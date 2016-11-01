Главный тренер сборной России: Кокорина нет в команде по спортивному принципу

Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал на товарищеские матчи игрока «Зенита».

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Главный тренер сборной России: Кокорина нет в команде по спортивному принципу»