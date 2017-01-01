Из магазина на Звездной 39-летний мужчина похитил iPhone последней модели, но не сумел скрыться от бойцов Росгвардии

Грабитель угрожал продавщице физической расправой.

Грабитель угрожал продавщице физической расправой.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , вечером 11 марта у дома 8 по Звёздной улице к сотрудникам Росгвардии, находящимся на маршруте патрулирования, обратилась продавщица торгового павильона, которая рассказала, что незадолго до этого неизвестный мужчина, угрожая физической расправой, украл из магазина два iPhone и скрылся.



Через некоторое время возле дома № 13 по Пулковской улице бойцы Росгвардии заметили убегающего мужчину. Увидев приближающийся патрульный автомобиль, мужчина выкинул на землю краденые телефоны и постарался скрыться, но был задержан и доставлен в 33 отдел полиции.



По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В минувшие выходные наряд вневедомственной охраны задержал 39-летнего мужчину, который открыто похитил из магазина в Московском районе Петербурга два смартфона iPhone последней модели.Как сообщает, вечером 11 марта у дома 8 по Звёздной улице к сотрудникам Росгвардии, находящимся на маршруте патрулирования, обратилась продавщица торгового павильона, которая рассказала, что незадолго до этого неизвестный мужчина, угрожая физической расправой, украл из магазина два iPhone и скрылся.Через некоторое время возле дома № 13 по Пулковской улице бойцы Росгвардии заметили убегающего мужчину. Увидев приближающийся патрульный автомобиль, мужчина выкинул на землю краденые телефоны и постарался скрыться, но был задержан и доставлен в 33 отдел полиции.По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что молодой мужчина в черном похитил два "Айфона" из салона на Просвещения.





