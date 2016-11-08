Обсуждение темы:

«11 тысяч кубометров воды израсходовали за неделю на помывку улиц Петербурга»

Бабло освоили, а вот когда солнышко подсушит асфальт, тогда и посмотрим.. Если разглядим чего-либо сквозь пыльные бури.

В прошлом году тоже бабло освоили, и чего?

Марсианские хроники вспоминались)) глядя на город.