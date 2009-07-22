Премьера "Матильды" Алексея Учителя пройдет 6 октября в Мариинском театре
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Общество
Надо обязательно посмотреть ! Няша славную рекламу фильму обеспечила.. Думаю сборы от фильма будут внушительны.
Наклонская будет на премьере? Её присутствие увеличит кассовые сборы в разы. Обязательно посмотрю.
А в это время:
"Правозащитники-либерасты, типа члена правления "Мемориала" Светланы Ганнушкиной, поддержали поправки в закон о гражданстве, предложенные депутатами Госдумы от "Единой России" Константином Затулиным и Натальей Поклонской. Их поддержка обоснована. Поправки предполагают выдачу российских паспортов всем жителям территорий, когда либо входившим в состав Российской империи и Советского Союза, а также их потомкам, при условии знания русского языка. Учитывая, что определять знания будут легко подверженные коррупции чиновники, путь к гражданству для миллионов жителей постсоветских республик Средней Азии и Закавказья откроется ещё шире, чем сейчас. Это ускорит проект хозяев мира сего по замене населения России."
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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