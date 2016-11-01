Дзюба и Жирков вызваны в сборную России на матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией

Встречи пройдут 24 и 28 марта.

Встречи пройдут 24 и 28 марта.



На сайте РФС приводится полный список сборников:



вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»);

защитники: Виктор Васин (ЦСКА, Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак», Москва), Федор Кудряшов («Ростов», Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Андрей Семенов («Терек», Грозный), Роман Шишкин («Краснодар);

полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все – "Спартак", Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев, Мариу Фернандес (все – ЦСКА, Москва), Александр Ерохин («Ростов», Ростов-на-Дону), Юрий Жирков («Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Локомотив", Москва), Магомед Оздоев («Терек», Грозный);

нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – "Ростов", Ростов-на-Дону), Артем Дзюба ("Зенит", Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин», Казань), Федор Смолов («Краснодар»).



Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 20 марта в Краснодаре.



График подготовки национальной сборной России будет опубликован на сайте РФС в ближайшее время.



Отметим, что в список не попал нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который ранее оказался в центре нового скандала.

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым 13 марта определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар, 19.00) и Бельгией (28 марта, Сочи, 19.00). В списке значатся 27 футболистов, среди них всего два представителя "Зенита".На сайте РФС приводится полный список сборников:Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»);Виктор Васин (ЦСКА, Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак», Москва), Федор Кудряшов («Ростов», Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Андрей Семенов («Терек», Грозный), Роман Шишкин («Краснодар);Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все – "Спартак", Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев, Мариу Фернандес (все – ЦСКА, Москва), Александр Ерохин («Ростов», Ростов-на-Дону), Юрий Жирков («Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Локомотив", Москва), Магомед Оздоев («Терек», Грозный);Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – "Ростов", Ростов-на-Дону), Артем Дзюба ("Зенит", Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин», Казань), Федор Смолов («Краснодар»).Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 20 марта в Краснодаре.График подготовки национальной сборной России будет опубликован на сайте РФС в ближайшее время.Отметим, что в список не попал нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который ранее оказался в центре нового скандала. Футболист, управляя своим "Бентли", попался на езде по встречной полосе в Москве.





