«В Петербурге бойфренд сбежал от подруги, продав ее "Тойоту" и прихватив пару "Айфонов"»

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Общество
На кого обижаться?Сама такого нашла Не всё кошке масленница! Зато на других бойфрендах сумела нажиться 22 х летняя мошенница безработная.Откуда то появились доходы, чтобы всё это приобрести?
Может у неё родители богатые...а то сразу в 22 года- мошенница...ну или мужики сами дарили за ночь любви или красивые глазки...ну так и виноваты мужики,что повелись на смазливое личико(думать надо мозгами,а не передним местом)и вообще нечего считать деньги в чужом кармане...свои считайте,а вор-должен сидеть в тюрьме и без разницы как он туда попадёт!
Ей замуж надо. Молодое поколение уже в затылок дышит....
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14:21, 27 февраля
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