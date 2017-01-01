В Петербурге бойфренд сбежал от подруги, продав ее "Тойоту" и прихватив пару "Айфонов"

Машину отыскали, когда она уже сменила собственника.

Обсуждение темы:

«В Петербурге бойфренд сбежал от подруги, продав ее "Тойоту" и прихватив пару "Айфонов"»

ДeдЗахаp 13.03 13:58 [ + 5 – ]

На кого обижаться?Сама такого нашла Не всё кошке масленница! Зато на других бойфрендах сумела нажиться 22 х летняя мошенница безработная.Откуда то появились доходы, чтобы всё это приобрести?

Всезнайка 13.03 14:30 [ + -2 – ]

Может у неё родители богатые...а то сразу в 22 года- мошенница...ну или мужики сами дарили за ночь любви или красивые глазки...ну так и виноваты мужики,что повелись на смазливое личико(думать надо мозгами,а не передним местом)и вообще нечего считать деньги в чужом кармане...свои считайте,а вор-должен сидеть в тюрьме и без разницы как он туда попадёт!

Ужас ольгинских тварей 13.03 15:06 [ + 1 – ]

Ей замуж надо. Молодое поколение уже в затылок дышит....

