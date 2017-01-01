Во время пьяной ссоры в общежитии в Гатчине мужчина одним ударом убил своего собутыльника

По факту проводится проверка.

По факту проводится проверка.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 11 марта в одной из комнат общежития на Красноармейской улице в Гатчине. Между двумя собутыльниками вспыхнула ссора, в результате которой мужчина нанес удар хозяину жилища. На следующий день он был обнаружен без признаков жизни с телесными повреждениями в виде ссадин и кровоподтеков.



"Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по определению местонахождения знакомого погибшего для установления всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В минувшие выходные в Гатчинском районе Ленинградской области ссора двух мужчин на почве распития алкогольных напитков закончилась для местного жителя смертью.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 11 марта в одной из комнат общежития на Красноармейской улице в Гатчине. Между двумя собутыльниками вспыхнула ссора, в результате которой мужчина нанес удар хозяину жилища. На следующий день он был обнаружен без признаков жизни с телесными повреждениями в виде ссадин и кровоподтеков."Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по определению местонахождения знакомого погибшего для установления всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Путилово мужчина ушел пьянствовать к соседям, а позже его нашли мертвым с травмой головы в парадной.





