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«В Ленобласти мужчина привел пьяную сожительницу домой, а наутро обнаружил ее мертвой»

Метанол или просто сердце не выдержало. Похоже остатки народа продолжают травить, освобождая землю для других "братских народов". На юге границы вообще нет, любой афганец или пуштун может за пять дней доехать до Москвы.