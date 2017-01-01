В Шлиссельбурге двое негодяев выломали дверь в салон связи и похитили из сейфа около 350 тысяч рублей

Инцидент произошел минувшей ночью.

Инцидент произошел минувшей ночью.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в ночь на 13 марта в полицию поступило сообщение о том, что 12 марта в период с 23.45 до 23.55 двое преступников взломали входную дверь, сняли сигнализацию и проникли в офис продаж сотовой связи на улице 1 Мая. Затем они похитили из сейфа около 360 тысяч рублей.



"В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в ведомстве.



Напомним, Минувшей ночью в Кировском районе Ленинградской области неизвестные злоумышленники проникли в офис продаж сотовой связи в Шлиссельбурге и похитили из сейфа более 350 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в ночь на 13 марта в полицию поступило сообщение о том, что 12 марта в период с 23.45 до 23.55 двое преступников взломали входную дверь, сняли сигнализацию и проникли в офис продаж сотовой связи на улице 1 Мая. Затем они похитили из сейфа около 360 тысяч рублей."В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в ведомстве.Напомним, в минувшие выходные двое "кавказцев" ограбили салон связи МТС на проспекте Авиаконструкторов.





