Обсуждение темы:

«Капитан Минобороны впал в кому после посиделок в кафе в Красном Селе»

Тоскливый Дятел Терпило 13.03 15:34 [ + 0 – ]

Хорошее заведение и достойную компанию подобрал себе капитан; там и азербайджанец, и дагестанец, и наверняка еще кто-то. С женой ему видно было скучно, захотел проветриться. Думаю, что с такими "боевыми" ранениями он уже майором точно не станет.