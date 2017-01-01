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«С парковки "Родео Драйв" у топ-менеджера завода угнали "Ленд Ровер" стоимостью порядка 8 млн рублей»

Э брат, на завод то ты может и устроишься, но такие бабосы будешь видеть только во сне, кумовство и связи решают , можно и купить эту должность(ТОПа) однако и денег у тебя таких не сыщится