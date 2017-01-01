Мошенница "Полина" под видом оказания медицинских услуг украла у 84-летней пенсионерки полмиллиона рублей

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«Мошенница "Полина" под видом оказания медицинских услуг украла у 84-летней пенсионерки полмиллиона рублей»

ДeдЗахаp 13.03 14:12 [ + 3 – ]

Есть мошеннице Полине у кого поучиться. Вся власть едрисье путинская гнилая, кризисная и мошенник на мошеннике! Честного и порядочного чиновника днём с огнём не найти!Перенимают "опыт", всякие аферистки Полины!

Тоскливый Дятел Терпило 13.03 15:29 [ + 0 – ]

Читая с такой регулярностью подобные сообщения, начинаешь задумываться, а не стоит ли бросить работу и заняться таким прибыльным делом.