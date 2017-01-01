Два человека оказались в больнице после ДТП с двумя легковушками на "Мурманке" в Сясьстрое

Водитель "Вольво" пытался проскочить на красный сигнал светофора.

Водитель "Вольво" пытался проскочить на красный сигнал светофора.



Как сообщает "Водитель Петербурга", ДТП произошло 11 марта около 19.00 на трассе "Кола" в городе Сясьстрой. Около водонапорной башни столкнулись «Вольво» 1998 года выпуска и универсал ВАЗ-21112. По предварительной версии, житель Бокситогорского района на «Вольво» двигался в сторону Мурманска на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Ладу».







В результате аварии были госпитализированы двое мужчин, ехавшие в отечественной легковушке, оба – жители Сясьстроя: 31-летний водитель – в удовлетворительном состоянии, 30-летний пассажир – в состоянии средней степени тяжести.



Напомним,

В минувшие выходные в Волховском районе Ленинградской области на Мурманском шоссе произошло серьезное ДТП с участием двух легковушек. В результате аварии два человека с различными травмами оказались в больнице.Как сообщает "Водитель Петербурга", ДТП произошло 11 марта около 19.00 на трассе "Кола" в городе Сясьстрой. Около водонапорной башни столкнулись «Вольво» 1998 года выпуска и универсал ВАЗ-21112. По предварительной версии, житель Бокситогорского района на «Вольво» двигался в сторону Мурманска на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Ладу».В результате аварии были госпитализированы двое мужчин, ехавшие в отечественной легковушке, оба – жители Сясьстроя: 31-летний водитель – в удовлетворительном состоянии, 30-летний пассажир – в состоянии средней степени тяжести.Напомним, в тот же день на «Коле» во Всеволожском районе произошло смертельное ДТП: сотрудница Смольного погибла, врезавшись в столб.





