17-летняя студентка улетела в Москву на разовую подработку и пропала в Шереметьево

Девушка сообщила отцу, что вылетает, и после этого оба ее телефона оказались выключены.

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Обсуждение темы:

«17-летняя студентка улетела в Москву на разовую подработку и пропала в Шереметьево»

Всезнайка 13.03 14:32 [ + 0 – ]

Ищите трупик..

Тоскливый Дятел Терпило 13.03 15:35 [ + -1 – ]

За какие деньги можно было решиться на такое безумие?