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«На станции метро "Маяковская" рассеянная мать забыла 7-летнего сына»

Неzнайка. 13.03 12:36 [ + 1 – ]

В айфон уткнулась и забыла! овца тапорылая!



Здорово,дорогуша!Сколько лет,сколько зим..давно не виделись)))Чего ты такой агрессивный-то?Личная жизнь с Маляршей не сложилась?))Знаешь,по себе людей не судят...не у всех есть айфоны и деньги на них...я не оправдываю мать...Действительно,как можно своего ребёнка забыть???Можно забыть купить хлеб в магазине,но оставить и забыть ребёнка....увы...мне на подсилу такое понять..