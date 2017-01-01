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«Психически нестабильный мужчина дважды "минировал" дом на проспекте Ветеранов»

Ещё бы задержали всю психически нестабильную едрисню путинскую! Почему решил что власть ПЖиВ страдает психическим расстройством? Ну, не может такого быть, чтобы умная и адекватная власть, всю жизнь прозябала в кризисе, безработице и нищете. В то время, как страна лидирует по запасам природных ресурсов и полезных залежей нефти и газа!