Обсуждение темы:

«В Купчино сосед по коммуналке надругался над 17-летней школьницей»

Провести экспертизу, независимую. Выяснить как и что было на самом деле. Потом наказать или за клевету, или за насилие?

Тоскливый Дятел Терпило 13.03 15:44 [ + 0 – ]

Как теперь девочке жить, когда ее честь поругана? Какие у нее теперь будут представления о мужчинах и интимной жизни. Вся судьба ее искалечена. Что с соседом теперь будут делать?