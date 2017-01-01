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«Приезжий из Пермского края разбился насмерть на стройке в Веселом Поселке»

Мне всегда жалко русских рабочих. Лучше они бы работали, чем вонючие макаки аульные. Которые любыми способами пытаются пустить своё гнилое семя у нас!

Кончать жизнь самоубийством - право дело, не стоило из за любви. Нашёл бы другую, завёл семью и детей бы нарожали. Было бы из за чего жить!