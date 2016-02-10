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«Упавший кусок штукатурки в центре Петербурга травмировал уроженца Узбекистана (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 13.03 15:26 [ + 0 – ]

Нельзя так злорадствовать. Пострадал невинный человек, который мог по различным обстоятельствам находиться в нашем городе. Ведь на его месте оказаться любой из нас; представьте это себе и проявите наконец милосердие к несчастным уроженцам из Средней Азии, единственная вина которых только в том, что они не похожи на нас.