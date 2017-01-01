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«В Колпино 28-летний мужчина впал в кому после того, как его столкнули в лестничный пролет»

Желаю всей душой, чтобы то был Макака Макакович Аульнов! Кто то может подумать, что я расист оголтелый. Но, это не так. Просто эти выродки заслужили всё своим поведением и своим образом жизни! Доказывать ничего не буду. Потому как не менее 90-95% людей, сами все видят и убедились в том. Кроме едрисьих олигархов, которые рады дешёвой раб.силе и за деньги мать родную продадут.