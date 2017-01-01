СКР возбудил дело по факту крушения вертолета с петербургскими бизнесменами в Стамбуле

Накануне тела погибших доставили в Северную столицу.

Накануне тела погибших доставили в Северную столицу.



Уголовное дело возбуждено по ч.3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц»). «В настоящее время устанавливается местонахождение родственников. 12 марта 2017 года ожидается доставление тел погибших в Бюро судебно-медицинских экспертиз Санкт-Петербурга для производства судебно-медицинских и иных, в том числе генетических, экспертиз», — говорится в сообщении.







СКР устанавливает все обстоятельства происшествия, ход расследования взят под контроль руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте.



Крушение вертолета в стамбульском районе Бююкчекмедже произошло 10 марта. По предварительным данным, пилот воздушного судна из-за сильного тумана не смог разглядеть препятствие и врезался в него. Вертолет Sikorsky S-76 упал на шоссе.



На борту разбившегося судна находились семь человек — два пилота, турецкий сотрудник группы компаний Eczacıbaşı и четыре его петербургских коллеги: Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрагаи. Все они погибли.



В воскресенье, 12 марта, тела россиян, которые стали жертвами крушения вертолета в Стамбуле, доставили в Северную столицу. В ближайшее время будет проведена генетическая экспертиза и другие исследования.



Напомним,

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Стамбуле, при котором погибли четверо жителей Петербурга. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на пресс-службу ведомства.Уголовное дело возбуждено по ч.3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц»). «В настоящее время устанавливается местонахождение родственников. 12 марта 2017 года ожидается доставление тел погибших в Бюро судебно-медицинских экспертиз Санкт-Петербурга для производства судебно-медицинских и иных, в том числе генетических, экспертиз», — говорится в сообщении.СКР устанавливает все обстоятельства происшествия, ход расследования взят под контроль руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте.Крушение вертолета в стамбульском районе Бююкчекмедже произошло 10 марта. По предварительным данным, пилот воздушного судна из-за сильного тумана не смог разглядеть препятствие и врезался в него. Вертолет Sikorsky S-76 упал на шоссе.На борту разбившегося судна находились семь человек — два пилота, турецкий сотрудник группы компаний Eczacıbaşı и четыре его петербургских коллеги: Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрагаи. Все они погибли.В воскресенье, 12 марта, тела россиян, которые стали жертвами крушения вертолета в Стамбуле, доставили в Северную столицу. В ближайшее время будет проведена генетическая экспертиза и другие исследования.Напомним, в феврале прошлого года в Ленобласти разбился частный вертолет: погиб один человек.









Обсуждение темы: «СКР возбудил дело по факту крушения вертолета с петербургскими бизнесменами в Стамбуле» dexter 13.03 14:39 [ + -1 – ]

Ну хочется следакам в Турцию за гос. счёт смотаться !

Всего комментариев - 1