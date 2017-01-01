Сегодня
13 марта, понедельник
Обновлено  
Погода
+1°, влажность 85%
Завтра +2°, облачно
Валюта
$ 59.13
€ 63.27
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

"Зенит" в Перми потерпел поражение от "Амкара" (видео)

14:32, 12 марта
Тэги: зенит, футбол
1
Комментировать
Система Orphus
Тэги: зенит, футбол
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Из магазина на Звездной 39-летний мужчина похитил iPhone последней модели, но не сумел скрыться от бойцов Росгвардии
  • Главный тренер сборной России: Кокорина нет в команде по спортивному принципу
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • 11 тысяч кубометров воды израсходовали за неделю на помывку улиц Петербурга
  • Во Всеволожске дворник пытался угнать трактор, принадлежащий больнице
  • В Пулково задержали двух дебоширов-матерщинников
  • Житель Петербурга выплатил штраф за кражу виски ради продажи своей иномарки
  • Премьера "Матильды" Алексея Учителя пройдет 6 октября в Мариинском театре
  • Пожар на Глухоозерском шоссе в Петербурге уничтожил КамАЗ (фото, видео)
  • С парковки "Родео Драйв" у топ-менеджера завода угнали "Ленд Ровер" стоимостью порядка 8 млн рублей
  • Дзюба и Жирков вызваны в сборную России на матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«"Зенит" в Перми потерпел поражение от "Амкара" (видео)»
Новые в начале | Новые в конце
Историк 13.03 12:18 [ + 2 ]

Футбола нет, но вы держитесь!

Всего комментариев - 1

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
13 марта
Главный тренер сборной России: Кокорина нет в команде по спортивному принципу
4 марта
"Зенит" и ЦСКА сыграли вничью в Москве
2 марта
СМИ: Кокорина могут лишить прав за езду на "Бентли" по встречке в Москве
17 февраля
"Зенит" проиграл "Андерлехту" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы: 2 – 0 (видео)
16 февраля
Тысяча фанатов поддержит "Зенит" в Брюсселе на матче с "Андерлехтом"
15 февраля
СМИ: молодой форвард "Зенита" Гасилин готовится продолжить карьеру в "Амкаре"
10 февраля
"Зенит" может расстаться с братьями Кержаковыми
Интеллигентная барахолка 4-5 марта

14:21, 27 февраля

Еще 290 city

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
15:26 11 тысяч кубометров воды израсходовали за неделю на помывку улиц Петербурга (1/+1)
13:27 Завтра температура воздуха в Петербурге поднимется до 8 градусов тепла (1/+1)
09:13 СКР возбудил дело по факту крушения вертолета с петербургскими бизнесменами в Стамбуле (1/+1)
14:32, 12 марта "Зенит" в Перми потерпел поражение от "Амкара" (видео) (1/+1)
15:43, 10 марта Петербургские мосты подключат к сети wi-fi (3/+1)
14:40, 10 марта На фиолетовой ветке метро из-за проблем со светофором опаздывают поезда (1/+0)
Ваше мнение
Как Вы узнали о Gazeta.Spb.Ru?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Этих аульных макак-недоумков даже здания наши ненавидят. И, всё равно саранча прутся, дерьмо аульное, незваное! в «Упавший кусок штукатурки в центре Петербурга травмировал уроженца Узбекистана (фото)»
На кого обижаться?Сама такого нашла Не всё кошке масленница! Зато на других бойфрендах сумела нажиться 22 х летняя мошенница безработная.Откуда то появились доходы, чтобы всё это приобрести? в «В Петербурге бойфренд сбежал от подруги, продав ее "Тойоту" и прихватив пару "Айфонов"»
Так эти же ган..оны эту штукатурку и клали...вот и отвалилась.. в «Упавший кусок штукатурки в центре Петербурга травмировал уроженца Узбекистана (фото)»
Понятия не имею, как можно забыть своего ребёнка? в «На станции метро "Маяковская" рассеянная мать забыла 7-летнего сына»
Мне всегда жалко русских рабочих. Лучше они бы работали, чем вонючие макаки аульные. Которые любыми способами пытаются пустить своё гнилое семя у нас!
Кончать жизнь самоубийством - право дело, не стоило из за любви. Нашёл бы другую, завёл семью и детей б... в «Приезжий из Пермского края разбился насмерть на стройке в Веселом Поселке»
Рейтинг.beta комментаторов
1
38 ДeдЗахаp 
2
13 Неzнайка. 
3
11 Ужас ольгинских тварей 
4
5 Историк 
5
4 Hиф-Hиф 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-2 dexter 
2
0 Всезнайка 
3
1 Тоскливый Дятел Терпило 
4
1 владислав остроумов 
5
2 НЕСТОР 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (2/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
СК отказался возбуждать дело об оскорблении чувств верующих из-за акции против передачи Исаакия РПЦ
СК отказался возбуждать дело об оскорблении чувств верующих из-за акции против передачи Исаакия РПЦ
Спустя пять лет после трагедии суд взыскал с петербуржца 2 млн за сбитую насмерть выпускницу на набережной Лейтенанта Шмидта
Спустя пять лет после трагедии суд взыскал с петербуржца 2 млн за сбитую насмерть выпускницу на набережной Лейтенанта Шмидта
Родные погибшего в ДТП вице-спикера Солтана требуют от предполагаемого виновника 7 млн рублей
Родные погибшего в ДТП вице-спикера Солтана требуют от предполагаемого виновника 7 млн рублей
Полицейского у площади Победы сбил отказавшийся предъявлять документы водитель. Подробности
Полицейского у площади Победы сбил отказавшийся предъявлять документы водитель. Подробности
Феминисток, задержанных 8 марта в центре Петербурга, отпустили из полиции только через 8 часов (фото)
Феминисток, задержанных 8 марта в центре Петербурга, отпустили из полиции только через 8 часов (фото)
ВЦИОМ: Матвиенко обошла Екатерину II в рейтинге самых умных женщин по версии россиян
ВЦИОМ: Матвиенко обошла Екатерину II в рейтинге самых умных женщин по версии россиян
Петербургские депутаты потребовали через суд отменить закон, приравнявший встречи с избирателями к митингам
Петербургские депутаты потребовали через суд отменить закон, приравнявший встречи с избирателями к митингам
Полиция задержала участников несогласованной акции против Медведева в центре Петербурга (фото, видео)
Полиция задержала участников несогласованной акции против Медведева в центре Петербурга (фото, видео)
Петербуржец, заперший дочь на балконе после ссоры, стал фигурантом уголовного дела
Петербуржец, заперший дочь на балконе после ссоры, стал фигурантом уголовного дела
Расстрелянный под Петербургом подполковник УФСИН скончался в больнице
Расстрелянный под Петербургом подполковник УФСИН скончался в больнице
Аэроэкспресс до Пулково начнут строить в 2018 году (видео)
Аэроэкспресс до Пулково начнут строить в 2018 году (видео)
Новые выделенные полосы для трамваев появятся в Петербурге к концу лета
Новые выделенные полосы для трамваев появятся в Петербурге к концу лета
В Пулково пассажир заявил о бомбе в своем чемодане
В Пулково пассажир заявил о бомбе в своем чемодане
В Петербурге задержали предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на убийство сотрудника УФСИН
В Петербурге задержали предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на убийство сотрудника УФСИН
Мужчина в трусах чуть заживо не сгорел в Вечном огне на Марсовом поле
Мужчина в трусах чуть заживо не сгорел в Вечном огне на Марсовом поле
Один человек погиб и один пострадал в массовом ДТП с фурами на КАД в Петербурге
Один человек погиб и один пострадал в массовом ДТП с фурами на КАД в Петербурге
В Петербурге суд рассмотрит иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ
В Петербурге суд рассмотрит иск против передачи Исаакиевского собора РПЦ
"Транзит" таранил развозку завода "Тойота" в Шушарах: три человека в больнице
"Транзит" таранил развозку завода "Тойота" в Шушарах: три человека в больнице
Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко претендуют на звание почетного гражданина Петербурга
Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко претендуют на звание почетного гражданина Петербурга
СМИ: Кокорина могут лишить прав за езду на "Бентли" по встречке в Москве
СМИ: Кокорина могут лишить прав за езду на "Бентли" по встречке в Москве
В Петербурге в гараже 29-летнему мужчине оторвало руки по локоть во время взрыва боеприпаса
В Петербурге в гараже 29-летнему мужчине оторвало руки по локоть во время взрыва боеприпаса
C начала года в Петербурге цены на продукты в магазинах выросли на 1,7%
C начала года в Петербурге цены на продукты в магазинах выросли на 1,7%
ЛГБТ-активисты готовы организовать туры в Светогорск, где, по словам главы администрации, нет геев
ЛГБТ-активисты готовы организовать туры в Светогорск, где, по словам главы администрации, нет геев
В Петербурге водителя Porsche, блокировавшего проезд скорой помощи, лишили прав на три месяца (видео)
В Петербурге водителя Porsche, блокировавшего проезд скорой помощи, лишили прав на три месяца (видео)
Первый день весны в Петербурге побил 27-летний температурный рекорд
Первый день весны в Петербурге побил 27-летний температурный рекорд
Facebook разблокировал аккаунт Виталия Милонова
Facebook разблокировал аккаунт Виталия Милонова
^ Наверх