4 года на двоих получили парень и девушка за кражу 172 шоколадок из "Пятерочки" на Васильевском

Попались молодые люди во время второго «захода» в супермаркет.

Попались молодые люди во время второго «захода» в супермаркет.



Как сообщила 10 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга , в первое посещение супермаркета на Васильевском острове Никита Сазонов и Александра Боброва спрятали в сумку 96 плиток шоколада. С товаром на сумму больше пяти тысяч рублей они спокойно вышли из «Пятерочки», но спустя десять минут одумались и вернулись: за добавкой.



Злоумышленники взяли со стеллажей еще 76 плиток на четыре тысячи рублей, но покинуть место преступления не смогли – выбегающих из магазина молодых людей заметил сотрудник, который потребовал вернуть неоплаченный товар обратно на полки. Однако отобрать плитки у ребят он не смог. Молодые люди, размахивая пистолетом, трижды ударили сотрудника торговой точки по голове и сбежали с украденным. Позже их нашла полиция.



Василеостровский районный суд на днях подсчитал убыток магазина и признал обоих виновными по двум статьям Уголовного кодекса. За грабеж и кражу парня приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы, девушку — к двум годам.



Напомним,

Двое петербуржцев ушли из «Пятерочки» с сумкой, полной неоплаченного шоколада. Однако сотни плиток сластенам показалось мало, и они вскоре вернулись за добавкой, но попались охраннику. Любовь к шоколаду суд оценил в четыре года и два месяца на двоих.Как сообщила 10 марта, в первое посещение супермаркета на Васильевском острове Никита Сазонов и Александра Боброва спрятали в сумку 96 плиток шоколада. С товаром на сумму больше пяти тысяч рублей они спокойно вышли из «Пятерочки», но спустя десять минут одумались и вернулись: за добавкой.Злоумышленники взяли со стеллажей еще 76 плиток на четыре тысячи рублей, но покинуть место преступления не смогли – выбегающих из магазина молодых людей заметил сотрудник, который потребовал вернуть неоплаченный товар обратно на полки. Однако отобрать плитки у ребят он не смог. Молодые люди, размахивая пистолетом, трижды ударили сотрудника торговой точки по голове и сбежали с украденным. Позже их нашла полиция.Василеостровский районный суд на днях подсчитал убыток магазина и признал обоих виновными по двум статьям Уголовного кодекса. За грабеж и кражу парня приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы, девушку — к двум годам.Напомним, ранее полиция задержала мужчину, который похитил плюшевого медведя с АЗС на Парашютной.







