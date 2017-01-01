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«На Санкт-Петербургском шоссе водитель маршрутки врезался в островок безопасности - 6 человек в больнице (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 10.03 17:01 [ + 0 – ]

Цинично звучит "островок безопасности". В наше время, человек может чувствовать себя в безопасности лишь у себя дома.