В Колпино рецидивист во время конфликта с мужчиной и женщиной набросился на них с кирпичом

Пострадавшие были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами и множественными ушибами. Пострадавшие были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами и множественными ушибами.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , инцидент произошел 9 марта около часа ночи на перекрёстке улиц Веры Слуцкой и Заводского проспекта. Там мужчина напал на прохожих и нанёс им кирпичом несколько ударов по голове. Приехавшие на вызов бойцы Росгвардии задержали дебошира и доставили в отдел полиции.



В ходе проверки было установлено, что между задержанным и прохожими возник конфликт, из-за чего задержанный схватил с земли кирпич и избил им 33-летнего мужчину и 35-летнюю женщину. Также было установлено, что задержанный неоднократно привлекался за административные правонарушения и был осуждён за угрозу убийством.



Пострадавшие были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами и множественными ушибами. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне в Колпинском районе Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал 28-летнего агрессора, который в ходе уличного конфликта кирпичом нанёс телесные повреждения в область головы мужчине и женщине. Пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в больницу.Как сообщает, инцидент произошел 9 марта около часа ночи на перекрёстке улиц Веры Слуцкой и Заводского проспекта. Там мужчина напал на прохожих и нанёс им кирпичом несколько ударов по голове. Приехавшие на вызов бойцы Росгвардии задержали дебошира и доставили в отдел полиции.В ходе проверки было установлено, что между задержанным и прохожими возник конфликт, из-за чего задержанный схватил с земли кирпич и избил им 33-летнего мужчину и 35-летнюю женщину. Также было установлено, что задержанный неоднократно привлекался за административные правонарушения и был осуждён за угрозу убийством.Пострадавшие были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами и множественными ушибами. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что на севере Петербурга во время пьяной ссоры 42-летний мужчина избил свою собутыльницу табуреткой по голове.







Обсуждение темы: «В Колпино рецидивист во время конфликта с мужчиной и женщиной набросился на них с кирпичом » Тоскливый Дятел Терпило 10.03 17:00 [ + -1 – ]

Булыжник был оружием пролетариата, а кирпич рецидивиста. Меняются и совершенствуются высокие технологии, орудия убийства остаются на уровне пещерного века, впрочем, как и сам хомо сапиенс, считающий себя разумным существом.

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