На севере Петербурга во время пьяной ссоры 42-летний мужчина избил свою собутыльницу табуреткой по голове

Инцидент произошел в квартире на Костромском проспекте.

Инцидент произошел в квартире на Костромском проспекте.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , инцидент произошел в ночь на 9 марта в одной из квартир дома 20 по Костромскому проспекту. Соседи, услышав в пятом часу утра крики и звуки борьбы, вызвали полицию.



Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали пьяного 41-летнего мужчину. В ходе проверки было установлено, что мужчина, распивая спиртные напитки вместе со своей знакомой, в ходе внезапно возникшего конфликта схватил табурет и нанёс ей несколько ударов по голове.



Пострадавшая была госпитализирована. Задержанный доставлен в 19 отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне в Выборгском районе Петербурга был задержан 41-летний мужчина, который после распития алкогольных напитков ударил свою знакомую табуретом по голове. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.Как сообщает, инцидент произошел в ночь на 9 марта в одной из квартир дома 20 по Костромскому проспекту. Соседи, услышав в пятом часу утра крики и звуки борьбы, вызвали полицию.Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали пьяного 41-летнего мужчину. В ходе проверки было установлено, что мужчина, распивая спиртные напитки вместе со своей знакомой, в ходе внезапно возникшего конфликта схватил табурет и нанёс ей несколько ударов по голове.Пострадавшая была госпитализирована. Задержанный доставлен в 19 отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что рецидивист до смерти забил собственную мать во время ссоры в Купчино.





