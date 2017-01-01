Угонщики с Васильевского оставили бизнесмена из Эстонии без дорогого внедорожника

Иномарку угнали накануне вечером.

Иномарку угнали накануне вечером.



Как передает «Водитель Петербурга», 47-летний директор эстонской фирмы пришел в отдел полиции около 22:00. Мужчина рассказал, что двумя часами ранее припарковал Range Rover у дома 11/13 по 8-й линии Васильевского острова. А в 20:15 машины уже не было.



Застрахована иномарка в эстонской страховой, а ущерб от ее пропажи оценен в 3 миллиона рублей.



Напомним,

Угон дорогой иномарки произошел в Василеостровском районе Петербурга вечером 9 марта. С заявлением в полицию обратился бизнесмен из Таллина.Как передает «Водитель Петербурга», 47-летний директор эстонской фирмы пришел в отдел полиции около 22:00. Мужчина рассказал, что двумя часами ранее припарковал Range Rover у дома 11/13 по 8-й линии Васильевского острова. А в 20:15 машины уже не было.Застрахована иномарка в эстонской страховой, а ущерб от ее пропажи оценен в 3 миллиона рублей.Напомним, ранее на этой неделе у петербургской пенсионерки с парковки ТЦ "Мега-Дыбенко" угнали внедорожник "Ленд Ровер".







Обсуждение темы: «Угонщики с Васильевского оставили бизнесмена из Эстонии без дорогого внедорожника» Тоскливый Дятел Терпило 10.03 15:19 [ + 0 – ]

Надо было иммобилайзер установить. Vladlen 10.03 15:59 [ + 1 – ]

договорняк? решил поправить дела в фирме на полтос евро.

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