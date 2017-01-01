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«На севере Петербурга водитель Volkswagen вылетел на встречку и врезался в припаркованный грузовик»

Тоскливый Дятел Терпило 10.03 17:03 [ + 0 – ]

Достойное наказание за выезд на встречку. Гарантированное лишение прав на несколько месяцев. Страшно подумать, если бы на его пути оказался не прицеп, а невинный человек.