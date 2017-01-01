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«Спустя пять лет после трагедии суд взыскал с петербуржца 2 млн за сбитую насмерть выпускницу на набережной Лейтенанта Шмидта»

Закон что дышло! Пешеходы! Помните, автомобиль мгновенно остановить невозможно! Активнее сигайте под колеса приближающегося транспорта! Плевать, какой сигнал светофора! Вообще на ПДД плевать! Вам ведь все и всё должны!

Но нет, вам достанется лишь уютный гроб, а ваши родственники в утешение получат солидную компенсацию.



Кстати, прошу сравнить: здесь компенсация за выпускницу 2.000.000, а за депутата без-рук-без-ног неутешные родственники требуют 7.000.000. Губа не дура. Дороже стоит депутат. (С)