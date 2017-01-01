В петербургских больницах ждут дефицит лекарств из-за проблем с закупками препаратов

В комитете по госзаказу говорят, что сбой связан с техническими ошибками в федеральной системе ЕИС.

Обсуждение темы:

«В петербургских больницах ждут дефицит лекарств из-за проблем с закупками препаратов»

Тоскливый Дятел Терпило 10.03 15:22 [ + 3 – ]

А что же будет с больными людьми, пациентами которым эти лекарства жизненно важны. Кто вообще возглавляет этот комитет по госзаказу.

Hиф-Hиф 10.03 15:29 [ + 2 – ]

из нетленного...



"О! насчет врачеванья мы ... взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет." (С)

Vladlen 10.03 15:42 [ + 5 – ]

Из за проблем ,которое связанно с воровством и похабным отношением к своим гражданам чиновников.они то не ходят по этим больницам и поликлиникам.Банда Полтавченко намеренно истребляет горожан!!!