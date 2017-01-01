В петербургских больницах ждут дефицит лекарств из-за проблем с закупками препаратов
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Общество
А что же будет с больными людьми, пациентами которым эти лекарства жизненно важны. Кто вообще возглавляет этот комитет по госзаказу.
из нетленного...
"О! насчет врачеванья мы ... взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет." (С)
Из за проблем ,которое связанно с воровством и похабным отношением к своим гражданам чиновников.они то не ходят по этим больницам и поликлиникам.Банда Полтавченко намеренно истребляет горожан!!!
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14:21, 27 февраля
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