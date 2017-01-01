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Петербургские спасатели предупреждают рыбаков об опасности выхода на лед (видео)

14:51
Тэги: рыбалка, вода
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Тэги: рыбалка, вода
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