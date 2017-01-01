СК отказался возбуждать дело об оскорблении чувств верующих из-за акции против передачи Исаакия РПЦ
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Общество
Интересно получается.Против человека состряпать дело в СК мастаки.За любую фигню,а вот против рук дающих,НЕТ.Закон в одну сторону.Путинская Россия!!!И кто мы и что мы в этой стране.Рабы и люди ,даже не второго сорта,а люди ли?. Затыкают рты по любым ситуациям.
Какая отрадная новость! Не проканало профессиональным оскорбленутым оскорбленуцццца!
ЦИТАТА
ключарь Исаакиевского собора ..., который сообщил, что ему помешали проводить службу...
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
А каким образом религиозные чуйства работника с трудовой функцией "ключарь" связаны с исполнением им трудовых обязанностей? Что-то в трудовом кодексе про это ничего нет.
А может ли ключарем работать атеист? И почему ключарь проводил службу? Попа замещал, который на работу не вышел и прогулял рабочий день? Так у ключника не та квалификация. Т.о. молитвы возносились неправильно и до бога, надо полагать, не дошли.
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14:21, 27 февраля
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