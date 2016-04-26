Transparency International обнаружила в Петербурге десятки элитных квартир, принадлежащих бывшему замглавы МЧС
13:31
Тэги: коррупция, недвижимость, жилье
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Общество
Обсуждение темы:
«Transparency International обнаружила в Петербурге десятки элитных квартир, принадлежащих бывшему замглавы МЧС»
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Hиф-Hиф 10.03 15:25 [ + 6 – ]
вот и еще одна схема. Кто-то через некоммерческие фонды подарки получает в виде избушек за 100500 лярдов, а кто-то квартирами пробавляется.
Всего комментариев - 2
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