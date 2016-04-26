Обсуждение темы:

«Transparency International обнаружила в Петербурге десятки элитных квартир, принадлежащих бывшему замглавы МЧС»

вот и еще одна схема. Кто-то через некоммерческие фонды подарки получает в виде избушек за 100500 лярдов, а кто-то квартирами пробавляется.