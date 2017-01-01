В Петербурге супруги несколько раз обращались в полицию с заявлением об угоне, перепутав место парковки

Тревожить стражей порядка пара начала еще в конце февраля.

Тревожить стражей порядка пара начала еще в конце февраля.



Как сообщает «Водитель Петербурга», 9 марта в полицию поступило сообщение от 49-летней петербурженки. Женщина рассказала, что в 9:00 8 марта обнаружила отсутствие своего автомобиля Volvo V40 2014 года выпуска, который оставила 22 февраля у дома 62, корпус 6, по Кондратьевскому проспекту. После этого заявительница на звонки не отвечала и дверь в квартиру не открывала.



Несколькими днями ранее, 6 марта, в полицию от женщины поступила аналогичная заявка. Автомобиль, по ее словам, пропал в период с 1 по 5 марта от дома 62, корпус 6, по Кондратьевскому проспекту. Полицейские, отрабатывая заявку, опросили заявительницу, и та пояснила, что ключи от машины передавала мужу. Иномарку объявили в федеральный розыск.



Еще раньше, 26 декабря 2016 года, об угоне Volvo V40 в период с 2:30 до 8:00 того же дня в полицию сообщал 48-летний супруг заявительницы.



Пропавший Volvo V40 был найден у дома 62/7 по Кондратьевскому проспекту. Заявитель сообщил, что претензии ни к кому не имеет и просит не возбуждать уголовное дело. По его словам, супруги перепутали место парковки.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Полицейские Калининского района Петербурга разыскивали угнанную иномарку, но оказалось, что владельцы просто перепутали место парковки.Как сообщает «Водитель Петербурга», 9 марта в полицию поступило сообщение от 49-летней петербурженки. Женщина рассказала, что в 9:00 8 марта обнаружила отсутствие своего автомобиля Volvo V40 2014 года выпуска, который оставила 22 февраля у дома 62, корпус 6, по Кондратьевскому проспекту. После этого заявительница на звонки не отвечала и дверь в квартиру не открывала.Несколькими днями ранее, 6 марта, в полицию от женщины поступила аналогичная заявка. Автомобиль, по ее словам, пропал в период с 1 по 5 марта от дома 62, корпус 6, по Кондратьевскому проспекту. Полицейские, отрабатывая заявку, опросили заявительницу, и та пояснила, что ключи от машины передавала мужу. Иномарку объявили в федеральный розыск.Еще раньше, 26 декабря 2016 года, об угоне Volvo V40 в период с 2:30 до 8:00 того же дня в полицию сообщал 48-летний супруг заявительницы.Пропавший Volvo V40 был найден у дома 62/7 по Кондратьевскому проспекту. Заявитель сообщил, что претензии ни к кому не имеет и просит не возбуждать уголовное дело. По его словам, супруги перепутали место парковки.Напомним, ранее мы писали о том, что чиновник из Киришей забыл, где припарковал авто, и заявил в полицию об угоне.







Обсуждение темы: «В Петербурге супруги несколько раз обращались в полицию с заявлением об угоне, перепутав место парковки» Hиф-Hиф 10.03 20:45 [ + 0 – ]

вот это семейка! ложные доносчики-рецедивисты!

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