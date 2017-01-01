Двух школьников госпитализировали в Волховском районе после избиения одноклассниками

Полиция Волховского района Ленинградской области устанавливает обстоятельства получения травм 11-летним мальчиком и 14-летней девочкой, сообщают в9 марта 2017 года около четырех часов дня в полицию из медицинского учреждения города Волхова поступила телефонограмма о госпитализации с травмами головы, переломом носа в состоянии средней тяжести 11-летнего школьника. По словам пострадавшего, в школьной раздевалке его избил одноклассник.В этот же день около половины восьмого вечера в полицию из больницы поступила ещё одна телефонограмма о госпитализации с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота в состоянии средней тяжести 14-летней ученицы седьмого класса. По словам девочки, по дороге в деревню Весь Волховского района Ленинградской области её избили две одноклассницы.По обоим фактам получения травм несовершеннолетними полицией проводятся проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.