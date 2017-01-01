В Петербурге задержали мужчину, который по пьяни в подвале на Петроградке до смерти избил своего собутыльника

45-летний мужчина скончался на месте происшествия. 45-летний мужчина скончался на месте происшествия.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла 4 марта в подвале одного из домов по Большому проспекту Петроградской стороны. Во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, 30-летний агрессор избил своего собутыльника. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан.



"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в минувшую субботу во время пьяной ссоры до смерти избил своего собутыльника. От полученных травм 45-летний мужчина скончался на месте происшествия.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла 4 марта в подвале одного из домов по Большому проспекту Петроградской стороны. Во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, 30-летний агрессор избил своего собутыльника. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан."В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что рецидивист до смерти забил собственную мать во время ссоры в Купчино.





