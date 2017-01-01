В Ленобласти двое мигрантов с пистолетом отобрали у земляка деньги и документы на машину

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Обсуждение темы:

«В Ленобласти двое мигрантов с пистолетом отобрали у земляка деньги и документы на машину»

смерч 10.03 19:37 [ + 2 – ]

Ну какой может быть пистолет у этой узкоглазой обезьяны?Ну если только купленный в магазине игрушек