Полиция задержала азиата, который вместе с подельником похитил из салона связи на Авиаконструкторов 7 мобильников
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Общество
Сводки просто кишат преступлениями азиатов а власть делает вид что всё нормально,но думаю делает вид до тех пор пока это всё не повернётся против них самих...А народ России ,ну что народ ,терпило и быдло.Главное что бы наши братья из спГ чувствовали в России в безопасности,спрашивается а чЬя это власть и науя она гражданам нужна..вопрос открытый
У этого азиата с подельником, поворошить битой его загашник вонючий! Можно еще одну статью давать, хранение наркотиков! Там не мало этого "добра" посыплется. Потянет в особо крупном размере!
сколько же мразей черножопых в городе, вставай страна огромная, вставай на смертный бой!!
... Тут вот "раб галерный" 8 Марта выступал, женщин стихами поздравлял ... А слабо сделать нашим женщинам и девушкам Настоящий Подарок - ну хотя бы в виде введения визового режима со странами средней азии??? Главных (наряду с кавказом) поставщиков насильников, убийц, грабителей и т.д. и т.п. ...
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14:21, 27 февраля
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