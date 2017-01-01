Полиция задержала азиата, который вместе с подельником похитил из салона связи на Авиаконструкторов 7 мобильников

Обсуждение темы:

«Полиция задержала азиата, который вместе с подельником похитил из салона связи на Авиаконструкторов 7 мобильников»

смерч 10.03 18:49 [ + 4 – ]

Сводки просто кишат преступлениями азиатов а власть делает вид что всё нормально,но думаю делает вид до тех пор пока это всё не повернётся против них самих...А народ России ,ну что народ ,терпило и быдло.Главное что бы наши братья из спГ чувствовали в России в безопасности,спрашивается а чЬя это власть и науя она гражданам нужна..вопрос открытый

ДeдЗахаp 10.03 20:16 [ + 4 – ]

У этого азиата с подельником, поворошить битой его загашник вонючий! Можно еще одну статью давать, хранение наркотиков! Там не мало этого "добра" посыплется. Потянет в особо крупном размере!

capa 10.03 21:53 [ + 3 – ]

сколько же мразей черножопых в городе, вставай страна огромная, вставай на смертный бой!!