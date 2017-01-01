В Волосово задержали 31-летнюю разбойницу, которая отобрала у водителя легковушки деньги и воткнула нож ему в предплечье

Женщина ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за аналогичное преступление. Женщина ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за аналогичное преступление.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел вечером 9 марта в салоне автомобиля, припаркованного возле одного из домов по улице Ветеранов в городе Волосово. 31-летняя злоумышленница потребовала от водителя автомашины денежные средства, после чего нанесла последнему ножом колото-резаную рану левого предплечья.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Подозреваемая задержана.



"В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, женщина ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за аналогичное преступление. Следователем внесено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Волосовском районе Ленинградской области пассажирка отобрала деньги у водителя легковушки и ударила его ножом в область предплечья. Правоохранителям удалось оперативно задержать разбойницу, которая, как оказалось, уже не первый раз промышляет подобными преступлениями.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел вечером 9 марта в салоне автомобиля, припаркованного возле одного из домов по улице Ветеранов в городе Волосово. 31-летняя злоумышленница потребовала от водителя автомашины денежные средства, после чего нанесла последнему ножом колото-резаную рану левого предплечья.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Подозреваемая задержана."В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, женщина ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за аналогичное преступление. Следователем внесено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти 43-летний тунеядец с топором ограбил пенсионерку в собственном доме.





