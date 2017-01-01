Уроженец Дагестана погиб при падении в шахту лифта на стройке в Московском районе

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Обсуждение темы:

«Уроженец Дагестана погиб при падении в шахту лифта на стройке в Московском районе»

ДeдЗахаp 10.03 12:17 [ + 14 – ]

Что дагесранец, что таджикосранец - кто вас сюда звал? Сидите дома - целее будете! В чужом улье не сладок мёд!

арнольд питерский 10.03 12:26 [ + 10 – ]

И что не жилось в своем солнечном дагесране, до 53 дожил а ума не нажил

толерант 10.03 12:50 [ + 6 – ]

все правильно сделал