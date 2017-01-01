8-летний мальчик умер во Всеволожске после катания с горки

Ребенок получил черепно-мозговую травму и с 22 февраля находился в больнице.

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Обсуждение темы:

«8-летний мальчик умер во Всеволожске после катания с горки»

ДeдЗахаp 10.03 12:21 [ + 12 – ]

До глубины души жалко ребёнка! Царство Небесное, Земля Пухом невинному дитю!!!

Hиф-Hиф 10.03 12:26 [ + 1 – ]

родители чем думали?

Каску хоккейную или мотоциклетную не купить ребенку?

ДeдЗахаp 10.03 12:31 [ + 9 – ]

Ниф-Ниф, знать бы где упасть - соломки бы подослать! Жаль не додумались!