Обсуждение темы:

«Пожилого сторожа нашли повешенным на бывшей базе отдыха в Зеленогорске»

И спросил я сторожа Петрова:

"А зачем тебе на шее провод?"

Ничего Петров не отвечал

Только тихо ботами качал.