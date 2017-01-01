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«Полиция поймала мужчину, похитившего плюшевого медведя с АЗС на Парашютной»

Тоскливый Дятел Терпило 10.03 10:53 [ + -2 – ]

Надеюсь, что суд поймет и простит. Ведь у человека могла быть любимая игрушка в детстве, перед которой он и сейчас не смог устоять.