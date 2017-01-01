Нелегала из Азербайджана подстрелили в Рабфаковском переулке

Обсуждение темы:

«Нелегала из Азербайджана подстрелили в Рабфаковском переулке»

Историк 10.03 10:45 [ + 5 – ]

Так это наверное был азербайджанский шпион, а наши доблестные спецслужбы вывели его из строя?!

Тоскливый Дятел Терпило 10.03 10:50 [ + -7 – ]

Подобные преступления недопустимы. Зверская расправа над ни в в чем неповинным человеком, гостем нашего города. Как ему теперь оправиться после таких травм и увечий.

SCORPION69 10.03 12:10 [ + 9 – ]

Выговор стрелку,добивать всегда надо жертву,особенно этих аульных и кишлачных

ДeдЗахаp 10.03 12:27 [ + 15 – ]

Кое кто может забыл, как ишачьё аульное требовало себе свободы и изгоняли русских людей со своей земли. Всё возвращается на круги свои! Чего едите к "оккупантам", когда обрели свободу?

арнольд питерский 10.03 12:52 [ + 10 – ]

Надеюсь лепилы александровской скотобойни помогут страдальцу

Milord 10.03 14:26 [ + 6 – ]

Какое возбуждение уголовного дела? Он же нелегал и в России, по документам, вроде как не существует. Закопать- и вся недолга, к чему лишние сложности? Да и для других потенциальных нелегалов предупреждение будет.