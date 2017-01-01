Нелегала из Азербайджана подстрелили в Рабфаковском переулке
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Петербурге задержали мужчину, который по пьяни в подвале на Петроградке до смерти избил своего собутыльника
- "Зенит" оштрафовали на 200 тысяч рублей за оголенный зад болельщика на матче с ЦСКА
- Открытие в лечении варикоза
- На Санкт-Петербургском шоссе водитель маршрутки врезался в островок безопасности - 6 человек в больнице (фото)
- В Колпино рецидивист во время конфликта с мужчиной и женщиной набросился на них с кирпичом
- 4 года на двоих получили парень и девушка за кражу 172 шоколадок из "Пятерочки" на Васильевском
- На севере Петербурга водитель Volkswagen вылетел на встречку и врезался в припаркованный грузовик
- Петербургские мосты подключат к сети wi-fi
- На севере Петербурга во время пьяной ссоры 42-летний мужчина избил свою собутыльницу табуреткой по голове
- В петербургских больницах ждут дефицит лекарств из-за проблем с закупками препаратов
- Угонщики с Васильевского оставили бизнесмена из Эстонии без дорогого внедорожника
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Так это наверное был азербайджанский шпион, а наши доблестные спецслужбы вывели его из строя?!
Подобные преступления недопустимы. Зверская расправа над ни в в чем неповинным человеком, гостем нашего города. Как ему теперь оправиться после таких травм и увечий.
Выговор стрелку,добивать всегда надо жертву,особенно этих аульных и кишлачных
Кое кто может забыл, как ишачьё аульное требовало себе свободы и изгоняли русских людей со своей земли. Всё возвращается на круги свои! Чего едите к "оккупантам", когда обрели свободу?
Надеюсь лепилы александровской скотобойни помогут страдальцу
Хорошо чебурека рихтанули!
Какое возбуждение уголовного дела? Он же нелегал и в России, по документам, вроде как не существует. Закопать- и вся недолга, к чему лишние сложности? Да и для других потенциальных нелегалов предупреждение будет.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
14:21, 27 февраля
на новости